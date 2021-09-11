МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ЛУКАШЕНКО 15-17 СЕНТЯБРЯ ПОСЕТИТ ТАДЖИКИСТАН

16:00 13.09.2021 Лукашенко 15-17 сентября посетит с рабочим визитом Таджикистан, сообщает его пресс-служба. Согласно информации, в Душанбе он примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. Кроме того, в столице Таджикистана запланирована встреча глав государств ШОС и ОДКБ, на которой будет обсуждена ситуация в Афганистане и меры по обеспечению безопасности в регионе.