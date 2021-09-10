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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ОДОБРЕНА ИНИЦИАТИВА ПО ИНТЕГРАЦИИ РЕЕСТРОВ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ РОССИИ И БЕЛАРУСИ


10:20 13.09.2021

Руководители Госстандарта Беларуси и Росстандарта рассмотрели ряд вопросов в сфере стандартизации, метрологии, оценки соответствия, актуальных для взаимодействия как на двухстороннем уровне, так и на интеграционных площадках ЕАЭС и СНГ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, на состоявшейся 10 сентября встрече в Минске одобрена инициатива по интеграции реестров в области обеспечения единства измерений Российской Федерации и Беларуси. Это повысит доступность их сведений для решения различных задач, в том числе в интересах промышленности и бизнеса.

Ключевое внимание стороны уделили вопросам стандартизации. Речь шла о необходимости усиления взаимодействия при разработке и рассмотрении межгосударственных стандартов (ГОСТ), касающихся различных отраслей экономики. Белорусская сторона обозначила актуальность проведения согласованной политики и внедрения механизма по финансированию разработки ГОСТ, обеспечивающих реализацию технических регламентов ЕАЭС. В ходе дискуссии стороны единодушно отметили актуальность развития стандартизации в сфере цифровых технологий, за которыми – будущее развитие промышленного производства, сектора услуг и социальной сферы.

Практической иллюстрацией встречи стало знакомство руководителя Росстандарта Антона Шалаева с испытательным потенциалом Беларуси.

Вместе со своим белорусским коллегой Валентином Татарицким он посетил новую радиобезэховую камеру, открытую в Белорусском государственном институте стандартизации и сертификации (БелГИСС) конце 2020 г. За прошедшее время здесь уже прошли испытания на электромагнитную совместимость более 30 образцов автотранспортных средств и другой крупногабаритной продукции, в том числе российского производства. Особо отмечалась востребованность данной испытательной площадки для опытных образцов новой автотехники в части доведения ее показателей до установленных норм, что сокращает сроки ее вывода на рынок.

Валентин Татарицкий и Антон Шалаев также посетили Республиканский полигон для испытаний мобильных машин имени академика М.С.Высоцкого Объединенного института машиностроения Национальной академии наук Беларуси.

Здесь гостям продемонстрировали площадки, где тестируются уровень шума, тормозные системы, управляемость и устойчивость, другие показатели автотранспорта на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», Правил ООН и государственных стандартов.

Руководитель Росстандарта Антон Шалаев отметил высокий уровень оснащенности и возможностей испытательных площадок.
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