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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ПЛАНИРУЮТ РЕАЛИЗОВАТЬ НОВЫЕ КООПЕРАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ


09:18 13.09.2021

Беларусь и Россия планируют реализовать новые кооперационные проекты. Об этом 10 сентября 2021 года сообщил журналистам министр экономики Беларуси Александр Червяков после встречи с министром экономического развития России Максимом Решетниковым.

«В кулуарах мы с моим коллегой Максимом Геннадьевичем договорились о том, что определим 5-7 крупных проектов, которые можно будет реализовать в рамках союзных программ. В ближайшее время работа начнется. Основной упор будет сделан в первую очередь на кооперационные связи, на экспорт в третьи государства. Это возможность привлекать инвестиции, создавать новые рабочие места, а в конечном итоге обеспечивать благосостояние наших граждан», – рассказал Александр Червяков, которого цитирует сайт Минэкономики.

По словам Министра экономики Беларуси, обсуждается сотрудничество в различных областях, в том числе в сфере агропромышленного комплекса, космической сфере. Актуальны и вопросы импортозамещения.

«В ближайшее время мы определим те направления, где у нас есть точки соприкосновения, компетенции, ресурсы для того, чтобы достаточно быстро сформировать этот пакет инвестиционных программ для их реализации на территории либо нашей страны, либо России с привлечением частного бизнеса», – отметил Александр Червяков.
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