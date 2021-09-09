Белорусская железная дорога (БЖД) приняла участие в 7‑м заседании совместной рабочей группы по перевозкам контейнерными поездами в сообщении Китай-Европа-Китай, которое состоялось 9 сентября 2021 года в формате видеоконференции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, на заседании были рассмотрены итоги работы участников транзитного коридора Китай-Европа-Китай, обсуждены проблемные вопросы, определены пути их решения. Также в ходе заседания стороны обсудили дополнительные меры для обеспечения стабильного функционирования транзитного коридора, повышения качества планирования и согласования перевозок.

Участники заседания отметили, что при общем замедлении глобальной экономики, трансконтинентальные контейнерные перевозки сохранили тенденцию роста, в том числе улучшилась сбалансированность грузоперевозок между Западом и Востоком. При этом важно обеспечивать надежность и бесперебойность международных цепочек поставок, совершенствовать механизмы взаимодействия, продолжать совместные действия, направленные на увеличение скорости следования контейнерных поездов по маршруту Китай-Европа-Китай.

По оперативным данным за 8 месяцев 2021 года, объем транзитных контейнерных перевозок в сообщении Китай-Европа-Китай составил более 470 тысяч контейнеров в ДФЭ, или свыше 140% к аналогичному периоду прошлого года.

Совместная рабочая группа работает в соответствии с cемисторонним соглашением между железными дорогами Китая, Беларуси, России, Германии, Казахстана, Монголии и Польши об углублении сотрудничества по организации контейнерных поездов в сообщении Китай-Европа, ее деятельность направлена на наращивание контейнеропотока, совершенствование организации перевозок, развитие объектов логистической инфраструктуры, внедрение новейших технологий, создание единых стандартов обслуживания и т. д.