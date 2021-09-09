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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ТАТАРСТАН ЗАИНТЕРЕСОВАН В ИЗУЧЕНИИ БЕЛОРУССКОГО ОПЫТА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ АВТОДОРОГ


12:16 10.09.2021

Татарстан заинтересован в изучении белорусского опыта в строительстве цементобетонных автодорог. Это было отмечено на состоявшейся 9 сентября в холдинге «Белавтодор» встрече министра транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко с министром транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фаритом Ханифовым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, целью встречи стала презентация возможностей ключевых белорусских дорожных организаций в строительстве цементобетонных дорог.

Глава транспортного ведомства Беларуси отметил, что в последние годы строительство автомобильных дорог с применением цементобетона – одно из наиболее перспективных направлений развития транспортной инфраструктуры.

«Учитывая наработки последних лет в данном направлении, ведущее научно-исследовательское предприятие «БелдорНИИ» готово организовать постоянные каналы сотрудничества по обмену опытом и оказанию услуг дорожным предприятиям Татарстана», – сказал он.

Алексей Авраменко также отметил, что проектно-изыскательское предприятие «Белгипродор» выражает готовность рассмотреть варианты сотрудничества в области дорожного строительства.

«Благодаря комплексному сотрудничеству проектных и научных организаций в Беларуси реализованы многие значимые инфраструктурные проекты дорожного хозяйства. Имея большой опыт в строительстве цементобетонных дорог, наши предприятия способны выполнять любые амбициозные задачи при строительстве транспортной инфраструктуры Татарстана», – дополнил министр.

Алексей Авраменко рассказал о дальнейших планах, достигнутых успехах, а также возможных вариантах двустороннего сотрудничества в сфере дорожного строительства.
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