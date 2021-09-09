Цены на газ для Беларуси на 2022 год не будут индексироваться на уровень инфляции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по результатам прошедших 9 сентября в Москве переговоров с Лукашенко.

«Мы оставим для Беларуси на следующий год такую же цену, без изменения. На 2022 год цена для Беларуси - 128,5 доллара за тысячу кубов, - сказал он. - Мы даже не индексируем для Беларуси цену по долларовой инфляции, а она там приличная.

По его словам, инфляция планировалась на уровне 2%, а на самом деле составляет 5% с лишним.

«Мы ни на российскую инфляцию, ни на долларовую не индексируем. Оставляем в рамках текущего года», - подчеркнул Путин.

При этом он уточнил, что по отдельным товарным группам вопрос будет решаться в комплексе.

«Мы понимаем, что по энергоносителям вопрос этот очень чувствительный», - признал Путин, добавив, что цена на газ на европейском рынке составляет 650 долларов за тысячу кубов.

«Разница, мне кажется, понятна», - сказал Путин.

В дальнейшем будут вырабатываться общие подходы на рынке газа, нефти и нефтепродуктов, заявил он.