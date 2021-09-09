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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЦЕНА НА РОССИЙСКИЙ ГАЗ ДЛЯ БЕЛАРУСИ В 2022 ГОДУ МЕНЯТЬСЯ НЕ БУДЕТ
09:42 10.09.2021
Цены на газ для Беларуси на 2022 год не будут индексироваться на уровень инфляции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по результатам прошедших 9 сентября в Москве переговоров с Лукашенко.
«Мы оставим для Беларуси на следующий год такую же цену, без изменения. На 2022 год цена для Беларуси - 128,5 доллара за тысячу кубов, - сказал он. - Мы даже не индексируем для Беларуси цену по долларовой инфляции, а она там приличная.
По его словам, инфляция планировалась на уровне 2%, а на самом деле составляет 5% с лишним.
«Мы ни на российскую инфляцию, ни на долларовую не индексируем. Оставляем в рамках текущего года», - подчеркнул Путин.
При этом он уточнил, что по отдельным товарным группам вопрос будет решаться в комплексе.
«Мы понимаем, что по энергоносителям вопрос этот очень чувствительный», - признал Путин, добавив, что цена на газ на европейском рынке составляет 650 долларов за тысячу кубов.
«Разница, мне кажется, понятна», - сказал Путин.
В дальнейшем будут вырабатываться общие подходы на рынке газа, нефти и нефтепродуктов, заявил он.
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