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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
РОССИЯ ПРЕДОСТАВИТ БЕЛАРУСИ ДО КОНЦА 2022 ГОДА ОКОЛО 630-640 МЛН ДОЛЛАРОВ КРЕДИТА
09:05 10.09.2021
Россия предоставит Беларуси с сентября 2021 года до конца 2022 года около 630-640 млн долларов кредита. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по результатам прошедших 9 сентября в Москве переговоров с Лукашенко.
«Общий объем кредитов с сентября текущего года до конца 2022 года составит где-то 630 млн долларов примерно, около $630-640 млн, может быть», - сказал он.
В свою очередь Лукашенко заявил, что Беларуси не нужны новые кредиты РФ.
«Что касается кредитной поддержки, опять Владимир Владимирович не сказал, но я должен признаться, что я просил его, что нам не нужны новые кредиты. Если мы от атомной станции, на которую нам выделен определенный кредит <...> чего-то сэкономим, я его попросил - ты мне отдай экономию эту, как кредит. Ответ был такой - подумаем, если будут хорошие выгодные проекты для Беларуси и России. Нас это устраивает», - пояснил Лукашенко.
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