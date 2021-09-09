На базе Овручского специализированного лесного хозяйства (Житомирская область) для представителей государственных лесохозяйственных предприятий состоялась презентация лесопромышленной техники производства холдинга "АМКОДОР".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в презентации приняли участие директора и главные инженеры организаций лесной отрасли из десяти областей, всего более ста человек. Они получили полную информацию о линейке машин ЛПК производства холдинга «АМКОДОР». Для них также была проведена демонстрация работы харвестера АМКОДОР 2551 в условиях лесосеки.

Мероприятие организовано ООО «АМКОДОР-УКРОСПЕЦМАШ» – официальным дистрибьютором ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга» в Украине совместно с Государственным агентством лесных ресурсов Украины и Житомирским областным управлением лесного и охотничьего хозяйства.