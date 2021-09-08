|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.09.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В МИНЭКОНОМИКИ ОБСУДИЛИ УСПЕХИ ПРОЕКТА ТРАДИЦИОННОЙ КИТАЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ В БЕЛАРУСИ
09:09 09.09.2021
Заместитель министра экономики Анжелика Никитина 8 сентября 2021 года встретилась с директором Института культуры и экономики Цзиньтай Цай Чуаньцинем.
В беседе также приняли участие представители руководства СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» и ООО «Новоэра Биотех».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, участники встречи обсудили ход реализации проекта в области традиционной китайской медицины в индустриальном парке «Великий камень».
Китайская сторона проинформировала об успешном завершении исследований выращенных на территории парка растений, их одобрении в качестве сырья для производства препаратов традиционной китайской медицины, планах по дальнейшей селекции лекарственных трав на территории Беларуси.
На площадке предстоящей Китайской международной выставки импорта (Шанхай, 5-10 ноября 2021 года) компания планирует представить первые достижения в области традиционной китайской медицины в рамках экспозиции индустриального парка «Великий камень» в павильоне «Торговля услугами».
Институт культуры и экономики Цзиньтай – агентство по оказанию социальных услуг, учрежденное по решению Министерства гражданских дел КНР. Цель – обеспечение преемственности и развития китайской традиционной культуры.
ООО «Новоэра Биотех» – резидент индустриального парка «Великий камень», учредителем которого является ООО «Фармацевтические технологии Сишаньцинсюэ» (КНР). Компания реализует проект по созданию производства китайских медицинских препаратов для лечения коронавируса и Евразийского центра традиционной китайской медицины для культурного обмена, диагностики и лечения.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 09.09.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 08.09.2021
Курсы в банках
на 09.09.2021
Конвертация в банках
на 09.09.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте