Заместитель министра экономики Анжелика Никитина 8 сентября 2021 года встретилась с директором Института культуры и экономики Цзиньтай Цай Чуаньцинем.

В беседе также приняли участие представители руководства СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» и ООО «Новоэра Биотех».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, участники встречи обсудили ход реализации проекта в области традиционной китайской медицины в индустриальном парке «Великий камень».

Китайская сторона проинформировала об успешном завершении исследований выращенных на территории парка растений, их одобрении в качестве сырья для производства препаратов традиционной китайской медицины, планах по дальнейшей селекции лекарственных трав на территории Беларуси.

На площадке предстоящей Китайской международной выставки импорта (Шанхай, 5-10 ноября 2021 года) компания планирует представить первые достижения в области традиционной китайской медицины в рамках экспозиции индустриального парка «Великий камень» в павильоне «Торговля услугами».

Институт культуры и экономики Цзиньтай – агентство по оказанию социальных услуг, учрежденное по решению Министерства гражданских дел КНР. Цель – обеспечение преемственности и развития китайской традиционной культуры.

ООО «Новоэра Биотех» – резидент индустриального парка «Великий камень», учредителем которого является ООО «Фармацевтические технологии Сишаньцинсюэ» (КНР). Компания реализует проект по созданию производства китайских медицинских препаратов для лечения коронавируса и Евразийского центра традиционной китайской медицины для культурного обмена, диагностики и лечения.