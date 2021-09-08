ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.09.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


В МИНЭКОНОМИКИ ОБСУДИЛИ УСПЕХИ ПРОЕКТА ТРАДИЦИОННОЙ КИТАЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ В БЕЛАРУСИ


09:09 09.09.2021

Заместитель министра экономики Анжелика Никитина 8 сентября 2021 года встретилась с директором Института культуры и экономики Цзиньтай Цай Чуаньцинем.

В беседе также приняли участие представители руководства СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» и ООО «Новоэра Биотех».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, участники встречи обсудили ход реализации проекта в области традиционной китайской медицины в индустриальном парке «Великий камень».

Китайская сторона проинформировала об успешном завершении исследований выращенных на территории парка растений, их одобрении в качестве сырья для производства препаратов традиционной китайской медицины, планах по дальнейшей селекции лекарственных трав на территории Беларуси.

На площадке предстоящей Китайской международной выставки импорта (Шанхай, 5-10 ноября 2021 года) компания планирует представить первые достижения в области традиционной китайской медицины в рамках экспозиции индустриального парка «Великий камень» в павильоне «Торговля услугами».

Институт культуры и экономики Цзиньтай – агентство по оказанию социальных услуг, учрежденное по решению Министерства гражданских дел КНР. Цель – обеспечение преемственности и развития китайской традиционной культуры.

ООО «Новоэра Биотех» – резидент индустриального парка «Великий камень», учредителем которого является ООО «Фармацевтические технологии Сишаньцинсюэ» (КНР). Компания реализует проект по созданию производства китайских медицинских препаратов для лечения коронавируса и Евразийского центра традиционной китайской медицины для культурного обмена, диагностики и лечения.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.09.2021
валюта курс
EUR 2.9820
USD 2.5194
RUB 3.4304
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.09.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9820 -0.0074
USD 2.5194 +0.0015
RUB 3.4304 -0.0096
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9660 2.9720
USD 2.5100 2.5160
RUB 3.4230 3.4370
подробнее

Конвертация в банках
на 09.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/RUB 86.4000 86.8000
USD/EUR 1.1800 1.1840
USD/RUB 73.1000 73.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте