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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛУКАШЕНКО ВНЕС В ПАЛАТУ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЗАКОНОПРОЕКТ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ С ЕС О РЕАДМИССИИ
15:26 08.09.2021
Лукашенко принял решение о внесении в Палату представителей Национального собрания законопроекта "О приостановлении действия Соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения", сообщает его пресс-служба
Документ подготовлен правительством в рамках ответных мер на «недружественные действия, предпринятые ЕС и его государствами-членами в отношении Беларуси».
Соглашением определяется механизм передачи, принятия и возврата лиц, нарушивших условия въезда, пребывания и проживания. В ближайшее время соответствующие обязательства Беларуси будут «заморожены».
«Такое приостановление Беларусь осуществляет в соответствии с международным правом. Соглашением предусмотрено, что каждая сторона вправе частично или полностью временно приостановить его действие, официально уведомив об этом другую сторону», - поясняет пресс-служба.
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