Из Беларуси в Сирию отправлена гуманитарная помощь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МЧ Беларуси, в состав груза вошли товары белорусского производства: лекарственные средства, сахар, трансформаторы, а также шасси, грузовики, автобетоносмеситель, самосвал и седельный тягач МАЗ.

Общую координацию всех работ по доставке грузов осуществляют работники МЧС. У белорусских спасателей большой опыт проведения гуманитарных миссий – помощь оказывали более 70 раз. Максимальное содействие осуществляют министерства промышленности, транспорта и коммуникаций, иностранных дел и другие ведомства.

Прибытие гуманитарного груза в морской порт Латакия планируется в октябре.

За последние годы это пятая гуманитарная миссия по оказанию помощи Сирии.