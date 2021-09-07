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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВТОРОЙ СЪЕЗД ЕВРАЗИЙСКОЙ АРИТМОЛОГИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ 16-17 СЕНТЯБРЯ
10:33 08.09.2021
Второй съезд Евразийской аритмологической ассоциации и восьмой съезд кардиологов, кардиохирургов и рентгенэндоваскулярных хирургов Беларуси пройдет в Минске 16-17 сентября.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, мероприятия пройдут на базе Белорусского государственного медицинского университета. В форуме примут участие специалисты из Беларуси, России, Украины, Казахстана, Литвы, Канады, Аргентины и других стран.
В ходе пленарного заседания прозвучат доклады докторов мед. наук из Беларуси, России и Украины по современной тактике лечения фибрилляции предсердий, стратификации риска и профилактике внезапной сердечной смерти, повышению эффективности лечения хронической сердечной недостаточности, в том числе хирургическому лечению, тактике защиты органов-мишеней в период пандемии COVID-19. В рамках мероприятий также пройдет Конкурс молодых ученых имени академика Г.И.Сидоренко «Вперед к познаниям, молодежь!».
Программа съезда будет посвящена обсуждению важнейших достижений медицинской науки, новым технологиям, инновациям в области здравоохранения и предполагает проведение симпозиумов по ряду направлений: нарушения ритма и проводимости, медикаментозная тактика; хирургические и интервенционные методы лечения нарушений ритма и проводимости сердца; нарушения ритма у детей; внезапная сердечная смерть: стратификация риска и профилактика; неотложная кардиология; коморбидные состояния в кардиологии; рентгенэндоваскулярная хирургия; гибридная хирургия; кардиоонкохирургия; болезни системы кровообращения и инфекция COVID-19; хроническая сердечная недостаточность; артериальная гипертензия; хронический коронарный синдром; реабилитация в кардиологии; синкопальные состояния; некоронарогенные заболевания сердца; современные возможности визуализации в кардиологии
Кроме того, состоится конкурс научно-исследовательских работ молодых ученых.
Организаторы мероприятия – Евразийская аритмологическая ассоциация, Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Республиканский научно-практический центр «Кардиология», Белорусский государственный медицинский университет.
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