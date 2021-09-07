ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) будет взаимодействовать с Торговой площадкой «Росэлторг». Такая договоренность достигнута в ходе состоявшихся 6 сентября 2021 г. в формате онлайн-конференции переговоров с представителями АО «Единая электронная торговая площадка» (Торговая площадка «Росэлторг», Москва) - крупнейшего федерального оператора электронных торгов для государственных заказчиков, госкомпаний и коммерческих предприятий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, планируется проработать возможность оперативного обмена информацией о заявках на закупку, размещаемых в торговых системах двух компаний.

На переговорах также обсуждались вопросы аккредитации участников электронных торгов, способы осуществления взаиморасчетов и обеспечения гарантий исполнения договоров, механизмы аудита заявок на закупку и др.

АО «Единая электронная торговая площадка» (Торговая площадка «Росэлторг»), акционерами которой являются правительство Москвы и Банк ВТБ, работает с 2009 г. Представительства компании открыты в 95 городах России. Компания предоставляет услуги широкому кругу государственных организаций, в числе которых ряд ключевых федеральных министерств и ведомств.