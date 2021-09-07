Посол Беларуси в Исламской Республике Пакистан Андрей Метелица 7 сентября 2021 г. встретился с заместителем МИНИСТРа иностранных дел Пакистана Мухаммадом Тариком.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, собеседники обсудили конкретные шаги по реализации договоренностей, достигнутых в ходе пятого раунда политических консультаций на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств Беларуси и Пакистана, включая подготовку значимых двусторонних мероприятий и встреч на различных уровнях.

Особое внимание было уделено вопросам организации запланированного на сентябрь текущего года визита в Беларусь спикера Национальной ассамблеи парламента Пакистана Асада Кайсера, а также проведения совместной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству.