|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.09.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СПИКЕР НАЦИОНАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ПАРЛАМЕНТА ПАКИСТАНА ПЛАНИРУЕТ В СЕНТЯБРЕ ПОСЕТИТЬ БЕЛАРУСЬ
17:35 07.09.2021
Посол Беларуси в Исламской Республике Пакистан Андрей Метелица 7 сентября 2021 г. встретился с заместителем МИНИСТРа иностранных дел Пакистана Мухаммадом Тариком.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, собеседники обсудили конкретные шаги по реализации договоренностей, достигнутых в ходе пятого раунда политических консультаций на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств Беларуси и Пакистана, включая подготовку значимых двусторонних мероприятий и встреч на различных уровнях.
Особое внимание было уделено вопросам организации запланированного на сентябрь текущего года визита в Беларусь спикера Национальной ассамблеи парламента Пакистана Асада Кайсера, а также проведения совместной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.09.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 07.09.2021
Курсы в банках
на 07.09.2021
Конвертация в банках
на 07.09.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте