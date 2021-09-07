ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
07.09.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


СПИКЕР НАЦИОНАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ПАРЛАМЕНТА ПАКИСТАНА ПЛАНИРУЕТ В СЕНТЯБРЕ ПОСЕТИТЬ БЕЛАРУСЬ


17:35 07.09.2021

Посол Беларуси в Исламской Республике Пакистан Андрей Метелица 7 сентября 2021 г. встретился с заместителем МИНИСТРа иностранных дел Пакистана Мухаммадом Тариком.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, собеседники обсудили конкретные шаги по реализации договоренностей, достигнутых в ходе пятого раунда политических консультаций на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств Беларуси и Пакистана, включая подготовку значимых двусторонних мероприятий и встреч на различных уровнях.

Особое внимание было уделено вопросам организации запланированного на сентябрь текущего года визита в Беларусь спикера Национальной ассамблеи парламента Пакистана Асада Кайсера, а также проведения совместной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.09.2021
валюта курс
EUR 2.9827
USD 2.5156
RUB 3.4479
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.09.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9894 +0.0067
USD 2.5179 +0.0023
RUB 3.4400 -0.0079
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9840 2.9890
USD 2.5140 2.5190
RUB 3.4270 3.4390
подробнее

Конвертация в банках
на 07.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1850 1.1880
EUR/RUB 86.9000 87.2000
USD/RUB 73.1700 73.4700
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте