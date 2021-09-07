МИНСК, 7 сентября /ЭКОПРЕСС/. Государственный комитет по науке и технологиям и СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» обсудили сегодня перспективы научно-технического и инновационного сотрудничества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, во время встречи председателя ГКНТ Александра Шумилина с генерального директором компании Янь Ганом рассматривалось сотрудничество в том числе в сфере информационных технологий, новых материалов и венчурного финансирования, и использования китайской программы «Искра» для поддержания научно-исследовательских проектов на ранней и средней стадии жизненного цикла.

Кроме того, стороны обсудили вопросы развития созданного в индустриальном парке «Великий камень» Китайско-белорусского инновационного центра коммерциализации научно-технических достижений и наполнение его перспективными стартап-проектами и совместными предприятиями.

«Мы связываем перспективы дальнейшего развития «Великого камня» с созданием в нем производств, основанных на новых и высоких технологиях, в том числе являющихся результатом совместных научно-технических проектов. Рассчитываем, что совместными усилиями эта площадка получит динамичное развитие и принесет значимый результат для инновационного развития двух стран», – подчеркнул Александр Шумилин.

Китай является стратегическим партнером для Беларуси, в том числе в области науки и техники. Это подтверждается интенсивным взаимодействием на государственном уровне.

В частности, под эгидой ГКНТ и Министерства науки и технологий КНР работает комиссия по научно-техническому сотрудничеству белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству.

Хорошие результаты демонстрирует программа белорусско-китайского научно-технического сотрудничества на 2021-2022 годы, в рамках которой финансируется 35 совместных научно-технических проектов по приоритетным для сторон направлениям; идет подготовка к открытию очередного конкурса для поддержки проектов в 2022-2023 годах.

Создаются новые совместные субъекты инновационной инфраструктуры – в 2020 году принял первых резидентов Белорусско-китайский технопарк в городе Чанчунь и в этом же году в качестве резидента индустриального парка «Великий камень» зарегистрирован Китайско-белорусский инновационный центр промышленных технологий с проектом по созданию в нем бизнес-инкубатора. Проект планируется реализовать в течение 2020-2023 годов, сумма инвестиций составит не менее 500 тысяч долларов США. Также, в прошлом году открыт Китайско-Белорусский инновационный центр коммерциализации научно-технических достижений.

Инновационный центр является комплексной площадкой по взращиванию стартап-проектов в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень». Его деятельность направлена на увеличение интенсивности привлечения научно-технических проектов в индустриальный парк. В функциональном плане инновационный центр объединит развитие 5 платформ: инкубационной платформы по развитию стартап-проектов; платформы интеграции венчурных и промышленных фондов; демонстрационно-торговой платформы; платформы китайско-белорусского научно-технического сотрудничества; производственной платформы для успешно развивающихся проектов НИОКР.