В январе-июле 2021 г. объем товарооборота Беларуси и Узбекистана составил $160,9 млн, что на 20,9% больше к уровню января-июля 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Узбекистане, экспорт товаров за семь месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года вырос на 23,6% до $134,7 млн, импорт – на 8,7% до $26,2 млн.

Положительное сальдо внешней торговли товарами составило $108,5 млн.