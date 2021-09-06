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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ УВЕЛИЧИЛА ЭКСПОРТ ТОВАРОВ В УЗБЕКИСТАН НА 23,6%
10:05 07.09.2021
В январе-июле 2021 г. объем товарооборота Беларуси и Узбекистана составил $160,9 млн, что на 20,9% больше к уровню января-июля 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Узбекистане, экспорт товаров за семь месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года вырос на 23,6% до $134,7 млн, импорт – на 8,7% до $26,2 млн.
Положительное сальдо внешней торговли товарами составило $108,5 млн.
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