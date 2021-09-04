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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


КОНФЕРЕНЦИЯ ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИТ-СФЕРЕ МЕЖДУ РЕЗИДЕНТАМИ БЕЛАРУСИ И РФ СОСТОИТСЯ В МИНСКЕ


14:39 06.09.2021

Научно-практическая конференция «Новое в налогообложении внешнеэкономической деятельности в ИТ-сфере между резидентами Беларуси и Российской Федерацией» состоится в Минске 10 сентября 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в компании СООО «Белорусские облачные технологии» (beCloud), темы встречи затронут вопросы изменения налогообложения с 2021 года для резидентов Беларуси, продающих программное обеспечение, работы и услуги по сопровождению ПО в Российскую Федерацию после налогового маневра, нюансы постановки на налоговый учет в России и формирования налоговой отчетности для белорусских резидентов, особенности учета НДС, уплаченного в бюджет Российской Федерации, варианты договорных отношений и пр.

В качестве спикеров приглашены белорусские и российские налоговые консультанты, юристы и аудиторы. Целевая аудитория мероприятия – резиденты Парка высоких технологий.

beCloud выступает «Серебряным партнером» конференции и представит ее участникам свои наработки в экспо-зоне компаний-партнеров.
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