|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.09.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИТ-СФЕРЕ МЕЖДУ РЕЗИДЕНТАМИ БЕЛАРУСИ И РФ СОСТОИТСЯ В МИНСКЕ
14:39 06.09.2021
Научно-практическая конференция «Новое в налогообложении внешнеэкономической деятельности в ИТ-сфере между резидентами Беларуси и Российской Федерацией» состоится в Минске 10 сентября 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в компании СООО «Белорусские облачные технологии» (beCloud), темы встречи затронут вопросы изменения налогообложения с 2021 года для резидентов Беларуси, продающих программное обеспечение, работы и услуги по сопровождению ПО в Российскую Федерацию после налогового маневра, нюансы постановки на налоговый учет в России и формирования налоговой отчетности для белорусских резидентов, особенности учета НДС, уплаченного в бюджет Российской Федерации, варианты договорных отношений и пр.
В качестве спикеров приглашены белорусские и российские налоговые консультанты, юристы и аудиторы. Целевая аудитория мероприятия – резиденты Парка высоких технологий.
beCloud выступает «Серебряным партнером» конференции и представит ее участникам свои наработки в экспо-зоне компаний-партнеров.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.09.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 06.09.2021
Курсы в банках
на 06.09.2021
Конвертация в банках
на 06.09.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте