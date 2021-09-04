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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В БЕЛАРУСИ ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ ЕДИНОГО ДНЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ВОПРОСАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕХПОМОЩИ
13:48 06.09.2021
Отдел международной технической помощи Министерства экономики Беларуси и Центр международной технической помощи Европейского союза в Республике Беларусь с 7 сентября 2021 г. по 31 декабря 2022 г. возобновляют проведение единого дня консультаций по вопросам международной технической помощи.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, консультации по вопросам МТП, в том числе подготовки, регулирования и реализации проектов (программ) МТП будут проводиться каждый вторник по предварительной записи (тел.+375 17 200 64 65) с 9.00 до 13.00 (Минск, ул.Кальварийская, д.1, каб.707).
Консультации не проводятся по:
документам, ранее направленным на рассмотрение в Министерство экономики в соответствии с требованиями постановления Совета министров № 1522 от 21 ноября 2003 г.;
обращениям, направленным в Министерство экономики в соответствии с Законом Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. № 300-З ”Об обращениях граждан и юридических лиц“.
документам, ранее направленным в Центр международной технической помощи Европейского союза в Республике Беларусь.
Подробная информация о проведении дня консультаций будет размещена до 7 сентября на официальном сайте Министерства экономики (в разделе ”Международное техническое сотрудничество“ – ”День консультаций“) и Центра международной технической помощи Европейского союза в Республике Беларусь.
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