Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич и посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Се Сяоюн подписали сегодня документы о передаче 500 тыс. доз вакцины Sinopharm. Об этом информирует Telegram-канал Минздрава.

Как сообщалось, в воскресенье утром в нашу страну прилетел борт из Пекина: в нем находилось 1,5 миллиона доз вакцины против ковида Sinopharm. Беларусь получила 500 тыс. доз вакцины в качестве безвозмездной помощи, а еще 1 млн. доз был закуплен - по контракту. Китайская вакцина поступит в регионы уже через 2-3 дня.

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич подчеркнул глубину сотрудничества двух стран и напомнил, что с момента начала пандемии Беларусь стала первой страной, которая отправила гуманитарный груз в Китай для помощи в борьбе с пандемий.

«Первый груз был отправлен 30 января, а второй - 6 февраля. А когда уже мы столкнулись с пандемий, КНР также оказала широкомасштабную помощь нам. Мы сотрудничаем с 20-ю провинциями Китая, опыт этой страны широко использован в отечественной практике. Наша страна уже получала двумя траншами 400 000 доз вакцины в качестве безвозмездной помощи», - рассказал Дмитрий Пиневич.

По словам Се Сяоюна, «это третья партия вакцины - конкретный шаг по реализации договоренностей между Главами двух стран. И демонстрирует высокий уровень отношений между нашими государствами, глубокую дружбу между народами. С начала вспышки COVID-19, наше сотрудничество идет содержательно, плодотворно и тесно. Китай и в дальнейшем будет развивать плодотворное сотрудничество с Беларусью по борьбе с коронавирусом».

Се Сяоюн отметил, что «в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» сейчас работает предприятие, которое планирует производить эффективные препараты китайской традиционной медицины.

Там ведется проект по разработке средства для эффективного лечения коронавируса. Скоро начнутся клинически испытания».

По словам главного врача Республиканского центра организации медреагирования Минздрава Дмитрия Альховика, «борт с китайской вакциной приземлился в Беларусь на 12 часов позже запланированного времени. Главное, что ходовая цепь не была нарушена, так как вакцина хранится в специальной упаковке. Ящики также оборудованы покрытием и на них есть температурные датчики. Прямо сейчас вакцина находится на складах и проходит контроль качества».