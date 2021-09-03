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АМКОДОР ПЛАНИРУЕТ ВЫПУСК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ И КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ


10:36 06.09.2021

Соглашение о строительстве на территории Ленинградской области завода по производству сельскохозяйственной и коммунальной техники холдинга «АМКОДОР», а также центра по ее продаже и сервисному сопровождению подписано в рамках Всероссийской агропромышленной выставки-ярмарки «Агрорусь 2021».

Как сообщает издание «ЛенТВ24», подписи под документом поставили глава Ленинградской области Александр Дрозденко, глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим и председатель Совета директоров ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга» Александр Шакутин.

Новое предприятие позволит обеспечить потребность не только Ленобласти и Петербурга, но и других регионов страны.

Кроме того, планируется экспортировать технику в другие страны.

Инвестиции в проект составят порядка 500 миллионов рублей. Это позволит создать не меньше 100 новых рабочих мест.
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