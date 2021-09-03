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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


В БЕЛАРУСЬ ДОСТАВИЛИ 1,5 МЛН ДОЗ КИТАЙСКОЙ ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19


09:12 06.09.2021

В Беларусь прибыл самолет из Пекина с 1,5 млн доз вакцины против COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Согласно информации, в состав груза вошли - 500 тыс. доз, которые китайская сторона предоставила Беларуси в качестве дружеской гуманитарной помощи, а также 1 миллион доз в рамках закупки.

Как рассказал генеральный директор РУП "Белфармация" Сергей Литош, "доставка вакцины осуществляется в специальных контейнерах, позволяющих поддерживать необходимый температурный режим. Контейнеры обеспечены дата-логгерами, осуществляющими мониторинг температуры на всем пути следования. Это позволяет обеспечить соблюдение принципов холодовой цепи и гарантировать качество, эффективность и безопасность вакцины". После проведения контроля качества в аккредитованной лаборатории вакцина поступит в организации здравоохранения.

Доставку вакцины в Беларусь организовали представители Министерства здравоохранения, посольств двух стран, РУП" Белфармация" и Республиканского центра организации медицинского реагирования.
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