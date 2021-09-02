Первая партия вакцины «Спутник Лайт» (держатель регистрационного досье лекарственного препарата - ФГБУ НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России), поступила в Беларусь в объеме 250 тыс. доз. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«Я бы хотел высказать благодарность правительству России, министру здравоохранения и, конечно, руководству РФПИ - они являлись заказчиками регистрации вакцины и проведения клинических испытаний. Мы с нетерпением ждали поступление данной вакцины», - подчеркнул сегодня в беседе с журналистами министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

По его словам, «сейчас Беларусь входит в сезон повышенной эпидемической заболеваемости. Несколько дней назад в министерстве состоялся Республиканский экспертный совет по иммунизации - мы провели мозговой штурм по иммунопрофилактике и обсудили тактику ведения иммунизации в осенний период. Вакцинации против гриппа и коронавируса будут идти параллельно. «Спутник Лайт» предназначен (и подтвержден нашим советом) для применения в виде ревакцинации, вакцинации пациентов после перенесения COVID-19 и вакцинации молодежи до 23 лет. Полагаю, наши студенты смогут привиться этой вакциной. Она одноэтапная с достижением очень эффективных показателей. Спутник Лайт» можно будет привиться уже в конце следующей недели».

Дмитрий Пиневич также рассказал, что «надеюсь, что вскоре «Спутник Лайт» мы начнем производить в рамках взаимодействия с нашими российскими партнерами на мощностях РУП «Белмедпрепараты».

Министр рассказал, что между прививкой и ревакцинацией должно пройти примерно 6 месяцев.

«Это наш стандарт. Но всегда можно определиться индивидуально – посоветовавшись с врачом. Ведь каждый переносит инфекцию по-разному. Также есть универсальная рекомендация - между прививкой от COVID-19 и от гриппа должно пройти 14 дней», - отметил он.

Министр подчеркнул, что «мы подтверждаем приверженность добровольности вакцинации. Но я все время апеллирую к данным международных исследований: в учреждения здравоохранения госпитализируются в 29 раз меньше вакцинированных, чем не привитых».