МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

МИНПРОМ БЕЛАРУСИ И ДЕЛОВЫЕ КРУГИ ЗИМБАБВЕ ОБСУЖДАЮТ НОВЫЕ ПОСТАВКИ БЕЛОРУССКОЙ СПЕЦТЕХНИКИ

12:10 03.09.2021 Министр промышленности Беларуси Петр Пархомчик 2 сентября 2021 года встретился с исполнительным директором компании Zimbabwe Consolidated Diamond Company Марком Мабхудху. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, в ходе переговоров обсуждались вопросы сотрудничества. Министр отметил успешную реализацию в 2020 г. контрактов на поставку белорусской техники в Зимбабве. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность и готовность к реализации новых проектов по поставке сельхозтехники, техники и оборудования для горнодобывающей промышленности, продукции для нужд коммунального и лесного хозяйства Зимбабве.