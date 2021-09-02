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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИНПРОМ БЕЛАРУСИ И ДЕЛОВЫЕ КРУГИ ЗИМБАБВЕ ОБСУЖДАЮТ НОВЫЕ ПОСТАВКИ БЕЛОРУССКОЙ СПЕЦТЕХНИКИ
12:10 03.09.2021
Министр промышленности Беларуси Петр Пархомчик 2 сентября 2021 года встретился с исполнительным директором компании Zimbabwe Consolidated Diamond Company Марком Мабхудху.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, в ходе переговоров обсуждались вопросы сотрудничества.
Министр отметил успешную реализацию в 2020 г. контрактов на поставку белорусской техники в Зимбабве.
Стороны подтвердили взаимную заинтересованность и готовность к реализации новых проектов по поставке сельхозтехники, техники и оборудования для горнодобывающей промышленности, продукции для нужд коммунального и лесного хозяйства Зимбабве.
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