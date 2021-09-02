Беларусь рассчитывает на расширение сотрудничества с Китаем в экспорте-импорте услуг. Об этом заявил Лукашенко в видеообращении к участникам Глобального саммита торговли услугами в Пекине.

«Беларусь уделяет особое внимание наращиванию экспорта и импорта услуг. Рассчитываем на расширение сотрудничества с Китаем в этой сфере как одним из ключевых партнеров нашей страны. В качестве приоритетного направления видим совместную работу государств по дальнейшей либерализации торговли услугами, устранению барьеров, привлечению инвестиций», - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он отметил, что объемы глобальной электронной коммерции, в том числе трансграничной, прирастают на 50% ежегодно.

«Данный инструмент стал эффективным ресурсом для восстановления экономического роста. Беларусь видит большие перспективы в выходе на китайские онлайн-площадки для продвижения не только товаров, но и услуг в сферах образования, туризма, медицины», - сказал Лукашенко.

По его словам, благодаря уникальному географическому положению Беларуси, транспортная инфраструктура страны пользуется активным спросом в качестве надежного транзитного коридора «Пояса и пути».

«С 2014 по 2020 г нам удалось в 14 раз увеличить объемы следующих через нашу страну железнодорожных контейнерных перевозок по маршруту Китай - Европа - Китай. Республика Беларусь и впредь будет принимать все необходимые меры для обеспечения бесперебойного движения железнодорожных составов по данному маршруту», - сказал Лукашенко.