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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МИД КИТАЯ ПЕРЕДАЛ МИД БЕЛАРУСИ БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ ПОМОЩЬ


12:52 02.09.2021

Министр иностранных дел Владимир Макей и посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Се Сяоюн 2 сентября 2021 г. подписали договоренность о передаче Министерством иностранных дел Китая безвозмездной помощи внешнеполитическому ведомству Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, спонсорская помощь оказана «для укрепления материально-технической базы» Министерства иностранных дел Беларуси.
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