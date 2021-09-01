Министр иностранных дел Владимир Макей и посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Се Сяоюн 2 сентября 2021 г. подписали договоренность о передаче Министерством иностранных дел Китая безвозмездной помощи внешнеполитическому ведомству Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, спонсорская помощь оказана «для укрепления материально-технической базы» Министерства иностранных дел Беларуси.