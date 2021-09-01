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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


НЦИС БЕЛАРУСИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В КОНСУЛЬТАЦИИ С СЕКРЕТАРИАТОМ ВОИС


09:14 02.09.2021

Представители Национального центра интеллектуальной собственности (НЦИС) Беларуси приняли участие в консультации с Секретариатом Всемирной организации интеллектуальной собственности по вопросу расширения потенциала Мадридской системы международной регистрации товарных знаков в части совершенствования языкового режима, которая состоялась 1 сентября 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦИС, участники консультации обсудили перспективы использования русского языка в Мадридской системе с целью облегчения процедуры подачи международных заявок для русскоязычных заявителей.

«Представители нашего региона являются активными пользователями Мадридской системы, и внедрение русского языка позволило бы облегчить бизнес-процессы, осуществляемые патентными ведомствами, повысить качество оказываемых ими услуг, а также расширить целевую аудиторию среди заинтересованных в регистрации товарных знаков в связи с обеспечением большей доступности преимуществ данной системы», - отметили в НЦИС.
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