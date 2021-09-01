ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.09.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛЛЕГПРОМ И РОССИЙСКИЙ СОЮЗ КОЖЕВНИКОВ И ОБУВЩИКОВ ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ


16:34 01.09.2021

Белорусская делегация во главе с председателем концерна «Беллегпром» Татьяной Лугиной посетили ключевое событие для рынка обуви и аксессуаров в Восточной Европе - выставку MosShoes, которая проходит с 30 августа по 2 сентября в Москве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в рамках выставки Белорусская ассоциация легкой промышленности и Российский союз кожевников и обувщиков подписали меморандум о сотрудничестве, а представленные на выставке предприятия заключили сделки на сумму 3 млн долларов.

Кроме того, глава «Беллегпрома» выступила во время круглого стола «Кожевенно-обувная отрасль ЕАЭС. Достижения. Перспективы», где обсуждалось взаимодействие и сотрудничество предприятий кожевенно-обувной отрасли Евразийского экономического союза, промышленный потенциал общего рынка.

Татьяна Лугина рассказала: «Очень важно, что сегодня мы, преодолев непростой период пандемии, уже можем встретиться офлайн и обсудить со всеми заинтересованными актуальную повестку кожевенно-обувной отрасли. Не секрет, что именно эта сфера легкой промышленности существенно пострадала вследствие пандемии. Сегодня рынки ожили: мы видим это в том числе и на форуме. Приятно, что наши флагманы «Минское производственное кожевенное объединение» и «Галантэя» представлены на выставке в качестве экспонентов. Сегодня нам в рамках круглого стола удалось обсудить целый ряд актуальных вопросов развития отрасли, взаимодействия с коллегами из ЕАЭС.

Отдельно участники остановились на вопросах обязательной маркировки товаров: каковы базовые принципы и перспективы введения обязательной маркировки обувной продукции на территории стран ЕАЭС, насколько маркировка оправдывает себя как инструмент борьбы с контрафактом и незаконным оборотом продукции.

Участники круглого стола – Илья Кабанов, начальник отдела Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК; Олег Тухватуллин, заместитель директора Департамента цифровой макрировки и легализации оборота продукции Минпромторга России; Александра Григорьевна Андрунакиевич, генеральный директор Российского Союза Кожевников и Обувщиков; Анна Петрушина, руководитель проекта Группы «Обувь/Легпром», ООО «Оператор ЦРПТ»; Людмила Шмыгалева, Руководитель программы внедрения и развития маркировки Lamoda, а также представители Издательства «Белбланкавыд» и АО «НК «Казахтелеком»; Руководство профессиональных Союзов легкой промышленности России, Беларуси, Казахстана, Армении, Молдовы, Кыргызстана.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.09.2021
валюта курс
EUR 2.9613
USD 2.5041
RUB 3.4174
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.09.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9665 +0.0052
USD 2.5104 +0.0063
RUB 3.4328 +0.0154
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9600 2.9690
USD 2.5070 2.5140
RUB 3.4240 3.4280
подробнее

Конвертация в банках
на 01.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1780 1.1810
EUR/RUB 86.2500 86.6000
USD/RUB 73.1000 73.3500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте