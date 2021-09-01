Белорусская делегация во главе с председателем концерна «Беллегпром» Татьяной Лугиной посетили ключевое событие для рынка обуви и аксессуаров в Восточной Европе - выставку MosShoes, которая проходит с 30 августа по 2 сентября в Москве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в рамках выставки Белорусская ассоциация легкой промышленности и Российский союз кожевников и обувщиков подписали меморандум о сотрудничестве, а представленные на выставке предприятия заключили сделки на сумму 3 млн долларов.

Кроме того, глава «Беллегпрома» выступила во время круглого стола «Кожевенно-обувная отрасль ЕАЭС. Достижения. Перспективы», где обсуждалось взаимодействие и сотрудничество предприятий кожевенно-обувной отрасли Евразийского экономического союза, промышленный потенциал общего рынка.

Татьяна Лугина рассказала: «Очень важно, что сегодня мы, преодолев непростой период пандемии, уже можем встретиться офлайн и обсудить со всеми заинтересованными актуальную повестку кожевенно-обувной отрасли. Не секрет, что именно эта сфера легкой промышленности существенно пострадала вследствие пандемии. Сегодня рынки ожили: мы видим это в том числе и на форуме. Приятно, что наши флагманы «Минское производственное кожевенное объединение» и «Галантэя» представлены на выставке в качестве экспонентов. Сегодня нам в рамках круглого стола удалось обсудить целый ряд актуальных вопросов развития отрасли, взаимодействия с коллегами из ЕАЭС.

Отдельно участники остановились на вопросах обязательной маркировки товаров: каковы базовые принципы и перспективы введения обязательной маркировки обувной продукции на территории стран ЕАЭС, насколько маркировка оправдывает себя как инструмент борьбы с контрафактом и незаконным оборотом продукции.

Участники круглого стола – Илья Кабанов, начальник отдела Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК; Олег Тухватуллин, заместитель директора Департамента цифровой макрировки и легализации оборота продукции Минпромторга России; Александра Григорьевна Андрунакиевич, генеральный директор Российского Союза Кожевников и Обувщиков; Анна Петрушина, руководитель проекта Группы «Обувь/Легпром», ООО «Оператор ЦРПТ»; Людмила Шмыгалева, Руководитель программы внедрения и развития маркировки Lamoda, а также представители Издательства «Белбланкавыд» и АО «НК «Казахтелеком»; Руководство профессиональных Союзов легкой промышленности России, Беларуси, Казахстана, Армении, Молдовы, Кыргызстана.