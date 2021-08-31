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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ РЕКОНСТРУИРУЕТ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ГЛАВНЫЙ СТАДИОН И ПОСТРОИТ НЕСКОЛЬКО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
11:50 01.09.2021
Белорусская делегация во главе с послом Беларуси в России Владимиром Семашко в рамках визита в Воронежскую область 31 августа 2021 года провела переговоры с главой области Александром Гусевым и вице-спикером Госдумы России Алексеем Гордеевым.
Как сообщается на сайте Минстройархитектуры, Беларусь реконструирует в Воронежской области главный стадион региона и построит несколько образовательных учреждений. Планируется, что смета реконструкции футбольного стадиона «Факел» составит 812 млн российских рублей. Строительство крупнейшего в России образовательного центра на 2560 мест в Воронеже, который тоже будет возводить белорусы, оценивается в 3,54 млрд российских рублей. Тендеры на эти два объекта – выиграны. Причем Беларусь впервые победила в тендерах в России на строительство крупных социальных объектов: на них белорусские предприятия выступят генеральными подрядчиками.
Еще одну школу и детский сад намечено построить с белорусским участием в селе Семилуки, в котором сегодня состоялось открытие образовательного учреждения, построенного белорусскими специалистами.
Как подчеркнул на встрече Владимир Семашко, Беларусь сохранила свою строительную отрасль. Одно из свидетельств – открытие сегодня в Семилукском районе школы. «Это первый, но далеко не последний объект», – заметил посол. Однако, подчеркнул он, у Беларуси и Воронежской области есть масса других сфер для сотрудничества: поставки техники, продовольствия, переработка отходов, производственно-промышленная кооперация.
Владимир Семашко рассказал, что Беларусь производит всю линейку коммунальной техники и городского транспорта: от скоростных трамваев, автобусов на газомоторном топливе до электробусов. В случае, если в Воронеже задумают проложить метро, то Беларусь готова не только поучаствовать в его строительстве, но и поставить метровагоны.
«Россия и Беларусь – стратегические партнеры, - сказал на встрече глава области Александр Гусев. – И Воронежская область действует в русле этой установки».
Он выразил уверенность, что стороны не только восстановят в самое ближайшее время товарооборот, несколько снизившийся из-за пандемии, но и нарастят его.
Александр Гусев также особо отметил высокие стандарты, которые продемонстрировали белорусские строители при возведении школы в регионе.
«В заделе у нас еще несколько совместных проектов. Уверен, они будут такого же качества», - заявил российский чиновник.
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