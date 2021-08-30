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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КАЗАХСТАН ЗАИНТЕРЕСОВАЛСЯ ПРОИЗВОДСТВОМ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ И МЕБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В БЕЛАРУСИ
15:06 31.08.2021
Вопросы возможных направлений сотрудничества в сфере деревообрабатывающей и мебельной промышленности с казахстанскими коллегами рассмотрены недавно в Минске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», на минувшей неделе (25-26 августа) в Беларуси находилась делегация Министерства индустрии и инфраструктуного развития Казахстана. В состав делегации входили руководители ведомства и ряда отраслевых предприятий Казахстана.
Делегация посетила ведущее деревообрабатывающее предприятие концерна «Беллесбумпром» ОАО «Ивацевичдрев». Руководители и специалисты в сфере строительной индустрии и деревообрабатывающей промышленности казахстанского ведомства ознакомились с белорусским опытом переработки древесных ресурсов и производства готовых изделий из них. В частности, их заинтересовало производство древесно-стружечных плит и мебельной продукции.
Во второй день визита состоялась встреча казахстанской делегации с руководством концерна, в ходе которой обсужден перспективные направления взаимовыгодного сотрудничества двух сторон.
Рынок Казахстан для предприятий концерна традиционно является одним из основных в Содружестве Независимых Государств. В эту страну предприятий на протяжении многих лет поставляют мебель, фанеру, древесные плиты (ДСП и ДВП/МДФ), двери, окна, обои, бумагу, картон, спички и ряд другой продукции.
За первое полугодие текущего года экспорт предприятий концерна в Казахстан по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 39% до 16,2 млн долларов США.
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