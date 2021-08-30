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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЭКСПЕРТЫ ENSREG НАЧАЛИ РАБОТУ НА ПЛОЩАДКЕ БЕЛАЭС
12:07 31.08.2021
Эксперты Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG) начали работу на площадке Белорусской АЭС. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.
Согласно информации, во время работы на площадке БелАЭС эксперты посетят ряд технологических объектов станции, в том числе объекты «ядерного острова» первого энергоблока, резервную дизельную электростанцию, а также общестанционные сооружения, административные и вспомогательные корпусы второго энергоблока.
В составе экспертной группы - специалисты из Австрии, Германии, Украины, Чехии, Швейцарии, Греции, Болгарии, Финляндии. Возглавляет группу генеральный директор Центра по ядерной и радиационной безопасности Финляндии (STUK) Петтери Тийппана.
Визит экспертов ENSREG на БелАЭС проходит в рамках второй фазы партнерского обзора национального плана действий по итогам стресс-тестов станции.
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