Эксперты Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG) начали работу на площадке Белорусской АЭС. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.

Согласно информации, во время работы на площадке БелАЭС эксперты посетят ряд технологических объектов станции, в том числе объекты «ядерного острова» первого энергоблока, резервную дизельную электростанцию, а также общестанционные сооружения, административные и вспомогательные корпусы второго энергоблока.

В составе экспертной группы - специалисты из Австрии, Германии, Украины, Чехии, Швейцарии, Греции, Болгарии, Финляндии. Возглавляет группу генеральный директор Центра по ядерной и радиационной безопасности Финляндии (STUK) Петтери Тийппана.

Визит экспертов ENSREG на БелАЭС проходит в рамках второй фазы партнерского обзора национального плана действий по итогам стресс-тестов станции.