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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И ИЗРАИЛЬ ПЛАНИРУЮТ ПРОВЕСТИ В МИНСКЕ ПЕРВЫЙ ФОРУМ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ


09:18 31.08.2021

Беларусь и Израиль планируют провести в Минске первый Форум научных организаций по информационно-коммуникационным технологиям, инновационным материалам, био- и нанотехнологиям. Такую инициативу выдвинул председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин во время встречи с послом Израиля Алексом Гольдман-Шайманом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальный центр интеллектуальной собственности, планируется, что в работе белорусско-израильского форума примут участие белорусские ученые, представители вузов и научных центров. Особое внимание на форуме предполагается уделить перспективным направлениям научного сотрудничества и продвижению наукоемкой продукции.

В настоящее время завершается реализация 4 совместных белорусско-израильских научно-технических проектов в области цифрового сельского хозяйства, а также в сфере разработки методологии и моделей для управления научно-техническими процессами.

Учитывая успехи Израиля как мирового лидера в венчурной деятельности, стороны обсудили развитие сотрудничества по данному направлению, а также возможности применения израильского опыта при построении венчурной экосистемы в Республике Беларусь.

Кроме того, во встрече принял участие генеральный директор Национального центра интеллектуальной собственности Владимир Рябоволов. Были обсуждены и вопросы расширения сотрудничества с израильскими коллегами в сфере интеллектуальной собственности.

Белорусско-израильское научно-техническое сотрудничество развивается в рамках межправительственного соглашения о сотрудничестве в области образования, науки и культуры и соглашения между Государственным комитетом по науке и технологиям Республики Беларусь и Министерством науки и технологий Государства Израиль от 21 мая 2018 года.
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