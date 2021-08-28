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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛУКАШЕНКО И ПУТИН ВСТРЕТЯТСЯ 9 СЕНТЯБРЯ В МОСКВЕ
15:36 30.08.2021
Лукашенко и Путин встретятся 9 сентября в Москве. Об этом они договорились сегодня во время телефонного разговора.
Как сообщает Telegram-канал «Пул Первого», во время встречи стороны планируют обсудить союзные программы, подготовленные правительствами двух стран, международную проблематику и «иные актуальные вопросы двухсторонней повестки дня».
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