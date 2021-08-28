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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИНИСТР ОБОРОНЫ БЕЛАРУСИ И ПОСОЛ РОССИИ ОБСУДИЛИ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ДВУХ СТРАН
14:08 30.08.2021
Сегодня состоялась встреча министра обороны Беларуси генерал-лейтенанта Виктора Хренина с послом Российской Федерации в Республике Беларусь Евгением Лукьяновым.
Как сообщает пресс-служба Минобороны, в ходе встречи обсуждены основные направления военного сотрудничества, подчеркнуто наличие значительного потенциала между Беларусью и Российской Федерацией в военной и военно-технической областях.
Стороны уверены в перспективности дальнейшего двустороннего взаимодействия по областям, представляющим взаимный интерес.
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