До 31 января 2022 года в Зимбабве откроют посольство Беларуси. Об этом говорится в постановлении Совета министров № 477 от 23 августа 2021 года.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, Министерству финансов поручено финансировать расходы на открытие и содержание посольства Беларуси в Зимбабве в пределах средств, предусмотренных Министерству иностранных дел в республиканском бюджете на открытие и содержание дипломатических представительств и консульских учреждений за рубежом.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.