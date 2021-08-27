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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДО КОНЦА ЯНВАРЯ 2022 ГОДА В ЗИМБАБВЕ ОТКРОЮТ ПОСОЛЬСТВО БЕЛАРУСИ
10:37 30.08.2021
До 31 января 2022 года в Зимбабве откроют посольство Беларуси. Об этом говорится в постановлении Совета министров № 477 от 23 августа 2021 года.
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, Министерству финансов поручено финансировать расходы на открытие и содержание посольства Беларуси в Зимбабве в пределах средств, предусмотренных Министерству иностранных дел в республиканском бюджете на открытие и содержание дипломатических представительств и консульских учреждений за рубежом.
Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
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