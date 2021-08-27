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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ БЕЛАРУСЬ УВЕЛИЧИЛА ЭКСПОРТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В ТУРЦИЮ ПОЧТИ В 5 РАЗ
09:11 30.08.2021
За первое полугодие 2021 года экспорт белорусского продовольствия в Турцию вырос в 4,8 раза по отношению к аналогичному периоду 2020 года и составил 2,9 млн долларов США. Такие цифры были озвучены на первом заседании белорусско-турецкой рабочей группы по сельскому хозяйству, которое прошло в режиме видеоконференции.
Как сообщает Telegram-канал Министерства сельского хозяйства и продовольствия, на заседании обсуждены вопросы развития торгово-экономического сотрудничества наших стран и намечены дальнейшие шаги по его активизации.
Беларусь заинтересована в дальнейшем наращивании объемов поставки в Турцию высококачественных продуктов питания, в первую очередь молочной продукции – масла сливочного, сыров, сухого обезжиренного и сухого цельного молока, а также в перспективе – и мясной продукции (мяса говядины и мяса птицы), произведенной в соответствии с мусульманскими требованиями «Халяль».
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