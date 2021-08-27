Эксперты Государственного комитета по имуществу Беларуси и Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) в формате видеоконференцсвязи обсудили реализацию совместного пилотного проекта по сопряжению имеющихся в странах-партнерах информационных ресурсов и сервисов для инвестиционных целей.

Заместитель председателя Госкомимущества Николай Бобер отметил, что примером и стартовой площадкой для такого проекта мог бы послужить разработанный совместно белорусско-российский портал инфраструктуры пространственных данных для пограничных территорий Руднянского района Смоленской области и Лиозненского района Витебской области.

«Интеграция информационных ресурсов и систем Республики Беларусь и Российской Федерации для реализации совместного проекта будет способствовать получению необходимых сведений инвестором об объектах недвижимости, и, соответственно, привлечению инвестиций в экономику стран в связи с доступностью сведений», – констатировал Николай Бобер.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, в ходе видеоконференцсвязи представители ведомств презентовали свои информационные ресурсы и системы, а также обменялись мнениями в части необходимости и целесообразности реализации пилотного проекта.