Потенциал развития электронной биржевой торговли между Беларусью и Китайской Народной Республикой стал центральной темой презентации Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) на международном онлайн-форуме по торгово-экономическому сотрудничеству, который состоялся в рамках ЭКСПО «Китай-Евразия».

В мероприятии приняло участие руководство оргкомитета и секретариата ЭКСПО «Китай-Евразия», а также первые лица предприятий и организаций стран, являющихся почетными гостями выставки: Азербайджана, Беларуси и Пакистана.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, особое внимание в ходе презентации было уделено практическим результатам работы китайского бизнеса на биржевой площадке, а учитывая высокую активность китайских субъектов хозяйствования на торгах, ожидается, что биржевой механизм послужит «движущей силой» в торгово-экономических отношениях Беларуси и Китая.

«Год назад на бирже были аккредитованы 20 китайских компаний, а сегодня их уже 52, причем сделки совершаются по всем товарным направлениям: лесопродукции, сельхозпродукции, металлопродукции, промышленным и потребительским товарам. В Беларуси китайские участники покупают пиломатериалы, рапсовое масло и сахар, в то время как на белорусский рынок из Китая поставляется преимущественно черный металлопрокат. В итоге за 7 месяцев биржевой товарооборот составил 30,3 млн USD, то есть увеличился в два с половиной раза», – отмечается в презентации.

При этом важную роль в развитии биржевой торговли Беларуси и Китая сыграла практика проведения на БУТБ специальных экспортных торговых сессий, ориентированных на китайский рынок. Их главная особенность заключается в том, что на продажу выставляются белорусские товары с доставкой до крупнейших морских портов и железнодорожных станций на территории КНР, что значительно повышает их привлекательность для китайских потребителей.