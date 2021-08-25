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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЭКСПЕРТЫ ENSREG ПОСЕТЯТ ПЛОЩАДКУ БЕЛАЭС С 31 АВГУСТА ПО 2 СЕНТЯБРЯ


10:25 27.08.2021

Эксперты Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG) посетят площадку Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) с 31 августа по 2 сентября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, работа экспертов ENSREG на площадке БелАЭС будет организована в рамках второй фазы партнерского обзора национального плана действий по итогам стресс-тестов станции.

В состав группы войдут 15 экспертов из Австрии, Германии, Украины, Чехии, Швейцарии, Литвы, Греции и Финляндии. Возглавит группу генеральный директор Центра по ядерной и радиационной безопасности Финляндии (STUK) Петтери Тийппана.

Специалисты оценят ход выполнения национального плана действий с учетом выданных в 2018 году рекомендаций ENSREG, проведут анализ прогресса в реализации белорусской стороной запланированных мероприятий.

Эксперты будут работать по трем тематическим направлениям стресс-тестов: «Внешние природные воздействия», «Потеря электроснабжения и конечного поглотителя тепла», «Управление тяжелыми авариями».

Первая фаза партнерского обзора ENSREG прошла в первом квартале 2021 года. Во время визита на площадку БелАЭС в феврале этого года европейские эксперты посетили все объекты станции, которые представляли для них интерес: реакторный цех второго энергоблока, пункт управления первого энергоблока, здание резервной дизельной электростанции, пожарную часть, пункт управления противоаварийными действиями, полномасштабный тренажер учебно-тренировочного центра и другие объекты, ознакомились с запрашиваемыми материалами. Работа велась по семи приоритетным вопросам, которые важно было проанализировать до ввода в эксплуатацию первого энергоблока.

«По итогам проделанной работы в марте текущего года предварительный отчет о партнерском обзоре нацплана по итогам стресс-тестов БелАЭС одобрен на пленарном заседании ENSREG. В заявлении председателя ENSREG Марты Жиаковой, размещенном на сайте организации по итогам принятого документа, отмечен прогресс белорусской стороны, достигнутый в части рассмотрения рекомендаций ENSREG по приоритетным вопросам Национального плана действий по итогам стресс-тестов БелАЭС. Глава ENSREG положительно оценила сотрудничество с белорусской стороной в рамках проведенной работы», - говорится в сообщении Минэнерго.
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