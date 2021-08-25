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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВОПРОС СТРОИТЕЛЬСТВА УМНОГО ГОРОДА "СЕВЕРНЫЙ БЕРЕГ" ОБСУЖДЕН НА ВСТРЕЧЕ В МИНСКЕ
09:09 27.08.2021
Председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев обсудил с инвестором Мохамедом Али Алаббаром (глава компании Emaar Properties – прим.) вопрос строительства умного города "Северный берег". Об этом сообщает Telegram-канал "Минск. Официально".
Согласно информации, в ходе состоявшейся 26 августа встречи обсудили детали реализации проекта. В том числе возведение административных зданий и сооружений, строительство выставочного центра и центра финансовых технологий.
Комплекс "Северный берег" разместится в границах МКАД - пр. Победителей - ул. Орловская - Цнянское водохранилище. Стоимость реализации проекта составит $4 млрд. В состав комплекса войдут жилые дома со всей необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, социальные объекты и объекты общественного назначения общей площадью более 6 млн кв. м. Предусматривается также возведение Национального выставочного центра, Института искусственного интеллекта, Минского центра международной торговли. Реализовать проект планируют в течение 2021-2040 годов.
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