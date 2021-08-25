|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.08.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР НАДЕЕТСЯ, ЧТО БЕЛАРУСЬ ПОДДЕРЖИТ ИНИЦИАТИВУ ПО РАЗРАБОТКЕ НА УРОВНЕ ЕАЭС ТЕХРЕГЛАМЕНТА «О БЕЗОПАСНОСТИ ПЕСТИЦИДОВ»
17:36 26.08.2021
Россельхознадзор в ходе переговоров в видеоформате с директором ГУ «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» Республики Беларусь Александром Пискуном 25 августа обсудил контроль обращения пестицидов и агрохимикатов.
Как сообщает российское ведомство, Россельхознадзор с 29 июня 2021 года наделено полномочиями по государственному контролю в области безопасного обращения пестицидов и агрохимикатов. В их рамках, в частности, служба осуществляет надзор за соблюдением требований к таким препаратам при их ввозе на территорию России.
В ходе переговоров Россельхознадзор проинформировал белорусскую сторону, что правительством РФ утвержден список пунктов пропуска, через которые можно завозить пестициды и агрохимикаты в страну. Российская сторона отметила, что заинтересована в усилении контроля за обращением химических средств защиты растений и удобрений на всей территории Евразийского экономического союза, в том числе при их поставках из третьих стран. Озвучено, что это поможет не допускать ввоз контрафактной продукции.
Россельхознадзор уведомил белорусских коллег, что днем ранее обсудил с компетентным ведомством Казахстана возможность обращения в Евразийскую экономическую комиссию с инициативой разработки на уровне ЕАЭС технического регламента «О безопасности пестицидов», регламентирующего вопросы оборота пестицидов на таможенной территории союза. Служба подчеркнула, что казахстанская сторона поддержала инициативу. Российское ведомство ожидает, что и с белорусскими коллегами получится достигнуть договоренности по этому вопросу.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.08.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 25.08.2021
Курсы в банках
на 26.08.2021
Конвертация в банках
на 26.08.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте