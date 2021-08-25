Россельхознадзор в ходе переговоров в видеоформате с директором ГУ «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» Республики Беларусь Александром Пискуном 25 августа обсудил контроль обращения пестицидов и агрохимикатов.

Как сообщает российское ведомство, Россельхознадзор с 29 июня 2021 года наделено полномочиями по государственному контролю в области безопасного обращения пестицидов и агрохимикатов. В их рамках, в частности, служба осуществляет надзор за соблюдением требований к таким препаратам при их ввозе на территорию России.

В ходе переговоров Россельхознадзор проинформировал белорусскую сторону, что правительством РФ утвержден список пунктов пропуска, через которые можно завозить пестициды и агрохимикаты в страну. Российская сторона отметила, что заинтересована в усилении контроля за обращением химических средств защиты растений и удобрений на всей территории Евразийского экономического союза, в том числе при их поставках из третьих стран. Озвучено, что это поможет не допускать ввоз контрафактной продукции.

Россельхознадзор уведомил белорусских коллег, что днем ранее обсудил с компетентным ведомством Казахстана возможность обращения в Евразийскую экономическую комиссию с инициативой разработки на уровне ЕАЭС технического регламента «О безопасности пестицидов», регламентирующего вопросы оборота пестицидов на таможенной территории союза. Служба подчеркнула, что казахстанская сторона поддержала инициативу. Российское ведомство ожидает, что и с белорусскими коллегами получится достигнуть договоренности по этому вопросу.