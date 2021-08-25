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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В IX МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ «АНТИКОНТРАФАКТ-2021»


16:11 26.08.2021

Беларусь принимает участие в IX Международном форуме «Антиконтрафакт-2021», который 26-28 августа проходит в Нур-Султане (Казахстан) в гибридном формате, предполагающем проведение как очных мероприятий, так и мероприятий в формате видеоконференцсвязи.

В рамках официального открытия форума от имени республики с приветственным словом к гостям и участникам мероприятия обратился председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин. Он отметил, что в современной экономике проблема обеспечения защиты рынков от незаконного оборота промышленной продукции носит интернациональный характер, а нарушения в области производства фальсификата относятся к числу наиболее серьезных экономических преступлений.

«И здесь нам предстоит большая работа. По оценкам экспертов, на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за последние 5 лет выявлено более 80 млн. единиц контрафактной продукции. Более 88% всех нарушений приходится на долю нарушений в области незаконного использования товарных знаков и более 11% на долю нарушений авторских и смежных прав», – сказал он в приветствии.

Кроме того, руководитель ведомства акцентировал внимание на том, что стремительное развитие цифровых технологий и недостаточно эффективный набор существующих механизмов противодействия обороту контрафактной продукции ставят перед нами новые вызовы и стимулируют к поиску эффективных решений.

«Беларусь также сталкивается с указанными вызовами и уделяет значительное внимание вопросам борьбы с нелегальной торговлей. Исходя из выстроенных приоритетов и следуя мировым стандартам, правительство Республики Беларусь стремится создать действенный механизм взаимодействия сфер интеллектуальной собственности, промышленности и других сфер экономики для обеспечения должной охраны, защиты и управления интеллектуальной собственностью, способствуя тем самым созданию конкурентной и устойчивой бизнес-среды», – отметил А. Шумилин.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, в ходе форума планируется обсудить практические аспекты борьбы с контрафактом в цифровой среде в контексте вызовов 2021 года, вопросы маркировки и функционирования систем прослеживаемости товаров, проблемы обеспечения безопасности товаров и противодействия фальсификации, особенности защиты прав интеллектуальной собственности в интернете.

Организаторами форума выступают правительство Казахстана, Евразийская экономическая комиссия, Международная ассоциация «Антиконтрафакт».

Форум проводится в девятый раз и зарекомендовал себя как открытая площадка для общения представителей международных организаций, государственных органов, бизнеса и общественности по важнейшим вопросам защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, а также противодействия незаконному обороту продукции в рамках Евразийского экономического союза.
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