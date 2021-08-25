Лукашенко подписал указ № 324 "Об утверждении международного договора", сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, документом утверждена поправка к соглашениям о займе и общим условиям, применимым к займам, подписанную между Беларусью и Международным банком реконструкции и развития в июне этого года.

В соответствии с поправкой МБРР предоставляется право в случае отказа от эталонных процентных ставок LIBOR и EURIBOR применять иную базовую ставку, о чем банк будет обязан незамедлительно уведомить Беларусь.