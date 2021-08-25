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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛУКАШЕНКО УТВЕРДИЛ ПОПРАВКУ К СОГЛАШЕНИЯМ О ЗАЙМЕ С МБРР
14:47 26.08.2021
Лукашенко подписал указ № 324 "Об утверждении международного договора", сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, документом утверждена поправка к соглашениям о займе и общим условиям, применимым к займам, подписанную между Беларусью и Международным банком реконструкции и развития в июне этого года.
В соответствии с поправкой МБРР предоставляется право в случае отказа от эталонных процентных ставок LIBOR и EURIBOR применять иную базовую ставку, о чем банк будет обязан незамедлительно уведомить Беларусь.
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