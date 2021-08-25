Представители администрации индустриального парка «Великий камень» 25 августа 2021 года выступили с презентацией на форуме по экономическому и торговому сотрудничеству, который проходил в рамках Азиатско-европейской онлайн-выставки торговли товарами ЭКСПО «Китай-Евразия».

Как сообщает сайт индустриального парка «Великий камень», вВо время презентации были представлены условия для работы в парке и его преимущества как инвестиционной площадки, а также планы по развитию на ближайшую перспективу.

В работе форума приняли также участие представители министерств, ведомств и предприятий Беларуси, Китая, Пакистана и Азербайджана.