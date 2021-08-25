ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» до конца 2021 года поставит партию сельскохозяйственной техники в Республику Мадагаскар. Такая договоренность достигнута 25 августа в ходе встречи руководства предприятия и компании Bemaco – дилерского центра «Бобруйскагромаш» в Мадагаскаре.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, гости ознакомились с производством, посетили выставочную экспозицию, на которой была представлена широкая линейка сельскохозяйственных машин и оборудования, производимых предприятиями холдинга «Бобруйскагромаш».

Особый интерес у мадагаскарских партнеров вызвали машины для внесения жидких органических удобрений, посевные агрегаты, кормозаготовительное и почвообрабатывающее оборудование.