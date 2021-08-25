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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БОБРУЙСКАГРОМАШ ПОСТАВИТ ТЕХНИКУ В МАДАГАСКАР
10:29 26.08.2021
ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» до конца 2021 года поставит партию сельскохозяйственной техники в Республику Мадагаскар. Такая договоренность достигнута 25 августа в ходе встречи руководства предприятия и компании Bemaco – дилерского центра «Бобруйскагромаш» в Мадагаскаре.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, гости ознакомились с производством, посетили выставочную экспозицию, на которой была представлена широкая линейка сельскохозяйственных машин и оборудования, производимых предприятиями холдинга «Бобруйскагромаш».
Особый интерес у мадагаскарских партнеров вызвали машины для внесения жидких органических удобрений, посевные агрегаты, кормозаготовительное и почвообрабатывающее оборудование.
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