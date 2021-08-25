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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ДЕЛЕГАЦИЯ КАЗАХСТАНА ИЗУЧИТ ОПЫТ СОЗДАНИЯ АГРОГОРОДКОВ БЕЛАРУСИ


09:09 26.08.2021

Делегация Казахстана во главе с первым заместителем министра индустрии и инфраструктурного развития Болатканом Сандыкбаевым находится с визитом в Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минстройархитектуры и строительства Беларуси, среди запланированных мероприятий – встреча делегации с министром архитектуры и строительства Русланом Пархамовичем, в рамках которой стороны детально обсудили проделанную работу по основным направлениям сотрудничества и дальнейшее взаимодействие.

Министр отметил, что переговоры являются продолжением совместной работы и тех договоренностей, которые были достигнуты в результате посещения белорусской правительственной делегации Казахстана.

«Тогда был определен ряд основных направлений, по которым запланировано максимально тесное взаимодействие. Среди основных – строительство жилья, создание белорусского торгового дома и организация совместного производства строительных материалов, где предлагается начать с производства керамической плитки. Однако, стоит отметить, что белорусский стройкомплекс имеет большие возможности в части организации выпуска и других стройматериалов», – подчеркнул Руслан Пархамович.

Он добавил, что визит является логическим переходом от обсуждений к конкретным действиям.

«Итогом деловой программы должно стать создание дорожных карт между нашими предприятиями по каждому направлению», – добавил Руслан Пархамович.

Визит делегации Казахстана продлится до 26 августа. В программе значатся посещения строительных организаций, кварталов жилой застройки и промышленных предприятий строительного сектора. Также Болаткан Сандыкбаев выразил заинтересованность в посещении агрогородков Беларуси с целью изучения опыта нашей страны в их создании.
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