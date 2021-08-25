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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ТОРГОВО-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ОАО "МТЗ" ОТКРЫЛСЯ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
13:59 25.08.2021
Торгово-сервисный центр ОАО "МТЗ" открылся 24 августа 2021 года в российском городе Лукоянов(Нижегородская область). Об этом сообщает Telegram-канал МТЗ.
Согласно информации, объект станет единственным официальным дилерским центром в Нижегородской области и будет представлять на региональном рынке широкий спектр техники и спецтехники BELARUS, оригинальных запасных частей и навесного оборудования для сельскохозяйственной техники.
Открытие состоялось при поддержке ТПК "МТЗ-Татарстан" и компании "Авторемстрой".
Кроме того, в Лукояновском губернском колледже открылся учебный класс BELARUS, где будут готовить специалистов для АПК.
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