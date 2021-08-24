Миллион доз китайской вакцины от COVID-19 поступит в Беларусь в первых числах сентября. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Согласно информации, документы на закупку вакцины прошли согласование.

В решении данного вопроса Минздраву Беларуси активно помогали представители министерств иностранных дел и посольства двух стран. Речь идет о миллионе доз вакцины Sinopharm, которая ранее поступала в страну по гуманитарной помощи.

Кроме того, китайская сторона выделяет Беларуси еще 500 тыс. доз вакцины в качестве гуманитарной помощи.