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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПОДПИСАН РЯД СОГЛАШЕНИЙ И КОНТРАКТОВ МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИЯМИ БЕЛАРУСИ И РОССИЙСКОЙ КОМПАНИЕЙ АО «НАСК»


10:41 25.08.2021

В рамках 7-й Международного военно-технического форума «Армия-2021», который проходит 22-28 августа 2021 года в подмосковной Кубинке, прошли переговоры председателя Госкомвоенпрома Беларуси Дмитрия Пантуса с генеральным директором АО «Национальная авиационно-сервисная компания» госкорпорации «Ростех» Алексеем Алешиным.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, на встрече стороны обсудили возможные механизмы дальнейшего взаимодействия белорусских авиаремонтных организаций с АО «НАСК», в том числе в интересах третьих стран.

По результатам переговоров подписан ряд соглашений и контрактов между АО «НАСК» и организациями Беларуси.

Напомним, организации белорусского ВПК привели на форум «Армия-2021» более 180 образцов продукции.
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