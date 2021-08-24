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09:17 25.08.2021

Беларусь открыта для международного сотрудничества, продвижения социально- и экономически значимых инициатив. Об этом 24 августа 2021 г. заявил министр экономики Беларуси Александр Червяков, обращаясь в онлайн-формате с приветственным словом к участникам церемонии открытия ЭКСПО «Китай-Евразия» в Урумчи (Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая).

В текущем году Беларусь стала почетным гостем выставки.

«Китай – наш важнейший стратегический партнер. В этом году мы отмечаем пятилетие со дня установления лидерами наших государств наивысшего уровня в истории белорусско-китайских отношений – доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества, а в следующем году – 30-летие установления дипломатических отношений», - отметил Александр Червяков.

Белорусско-китайское торгово-экономическое сотрудничество характеризуется поступательным ростом и динамикой. Китай входит в тройку торговых партнеров Беларуси. В 2020 году товарооборот с Китаем составил рекордные 4,6 млрд. долларов и по сравнению с 2011 годом вырос на 60%.

Несмотря на пандемию, белорусский экспорт товаров и услуг в Китай продолжает неуклонно расти. В прошлом году показатель превысил 1,2 млрд. долларов, а по итогам работы за I полугодие текущего года на 21% превысил отметку аналогичного периода 2020 года и составил 624 млн долларов.

По словам министра экономики, сегодня более сотни белорусских предприятий аккредитованы и нацелены на работу на китайском рынке, а правительства двух стран – на снятие торговых барьеров и устранение ограничений. Активно ведется работа с Китаем по созданию зоны свободной торговли по услугам и инвестициям.

Александр Червяков особо подчеркнул роль индустриального парка «Великий камень» как центра притяжения китайских и международных инвестиций: «В проект уже вложено около 700 млн. долларов, зарегистрировано 73 резидента из 13 стран, суммарно более миллиарда долларов заявленных инвестиций. <...> Индустриальный парк – это колоссальные перспективы и возможности для развития бизнеса на платформе «Пояса и Пути», в том числе и благодаря строящемуся в парке мультимодальному железнодорожному терминалу».

В заключение своей речи министр экономики пригласил участников мероприятия к установлению и расширению торгового сотрудничества с Беларусью, реализации высокотехнологичных проектов в таких перспективных отраслях, как медицина и фармацевтика, машиностроение, электроника, логистика, ИКТ и энергетика.
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