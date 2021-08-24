|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.08.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В МИНСКЕ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ИНИЦИАТИВЫ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ
14:44 24.08.2021
С 8 по 11 сентября 2021 года в Минске пройдет VII международная конференция инициативы Евразийской инфраструктуры пространственных данных "Инфраструктура пространственных данных. Вместе".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном кадастровом агентстве, в конференции, посвященной обмену опытом в создании национальных инфраструктур пространственных данных, планируют принять участие организации в области геодезии, картографии, создания и ведения земельного кадастра и иных пространственных данных из Беларуси, Казахстана, Кореи, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и Российской Федерации.
Соорганизатором мероприятия выступает Национальный институт географической информации (Республика Корея).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.08.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 24.08.2021
Курсы в банках
на 24.08.2021
Конвертация в банках
на 24.08.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте