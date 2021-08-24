МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

В МИНСКЕ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ИНИЦИАТИВЫ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ

14:44 24.08.2021 С 8 по 11 сентября 2021 года в Минске пройдет VII международная конференция инициативы Евразийской инфраструктуры пространственных данных "Инфраструктура пространственных данных. Вместе". Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном кадастровом агентстве, в конференции, посвященной обмену опытом в создании национальных инфраструктур пространственных данных, планируют принять участие организации в области геодезии, картографии, создания и ведения земельного кадастра и иных пространственных данных из Беларуси, Казахстана, Кореи, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и Российской Федерации. Соорганизатором мероприятия выступает Национальный институт географической информации (Республика Корея).